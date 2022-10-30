Programda olası bir sağlık problemine karşı bir ambulans ve sağlık ekibini hazır halde bulunduran özel megapark hastanesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde etkinlik geçirmeleri konusunda yardımcı oldu.

Özel megapark hastanesi, elif ana’yı anma etkinliğine katılım sağlayan vatandaşlara tanıtım broşürü dağıtırken lokum ve su ikramında da bulundu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan özel megapark hastanesi basın yayın koordinatörü özkan yılmaz, “rahmetli elif anamızı rahmetle anıyoruz ve vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.