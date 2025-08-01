Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını modernize etmeye ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu doğrultuda Dulkadiroğlu’nun kırsal mahallerinden Elmalar’a ulaşımı sağlayan yeni arter hizmete sunuldu.

Yeni arter sayesinde Elmalar Mahallesi’ne ulaşım artık çok daha kolay hale geldi. Gaziantep Yolu’ndan mahalleye bağlantı sağlayan güzergâhta gerçekleştirilen kazı ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından sathi asfalt serimi de tamamlandı.

Modern ulaşım standartlarına uygun şekilde inşa edilen yol, hem konforlu sürüş imkânı sunuyor hem de mahalleye ulaşımı 5 kilometre daha kısaltıyor.

Kurbanlık hayvan alım satımı açısından önemli bir merkez olan Elmalar Mahallesi, yeni yol sayesinde bu alandaki hareketliliği daha hızlı ve güvenli şekilde karşılayabilecek.

Mahalle sakinlerinin yanı sıra ticaretle uğraşan vatandaşlar da bu yatırımla birlikte büyük bir kolaylık elde etti.

Elmalar Mahalle Muhtarı Halil Gözükara, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Yeni yolla birlikte Elmalar’a ulaşım hem kısaldı hem de çok daha konforlu hale geldi. Bu yatırımla mahallemizin değeri arttı. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere tüm ekiplere mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.