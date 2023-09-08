Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Ukrayna'nın geçen yıl Kırım’da Rusya donanmasına yönelik planladığı saldırıyı engellemekle gündeme geldi.

Walter Isaacson'ın 12 Eylül’de piyasaya çıkacak "Elon Musk" adlı biyografi kitabından medyada yayımlanan alıntılar, teknoloji milyarderi Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki rolü konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Alıntılara göre, Musk, Ukrayna'nın geçen yıl Kırım’daki Rus deniz filosuna yönelik denizaltı drone saldırısını engellemek için Starlink uydu mühendislerine gizlice şirketinin Kırım kıyısı yakınındaki uydu iletişim ağını kapatmalarını emretti.

Isaacson kitabında, patlayıcılarla sarılı 6 adet Ukrayna denizaltı dronunun Kırım’daki Rus filosuna yaklaştığında uydu bağlantısını kaybettiklerini ve zararsız bir şekilde karaya vurduklarını yazdı.

Musk'ın, Ukraynalı yetkililerin kendisine uyduları tekrar acil açması için yalvarmasına neden olan kararının, Kırım'a yönelik bir Ukrayna saldırısının “küçük bir Pearl Harbor” olayına dönüşebileceği ve Rusya’nın nükleer silahlarla karşılık vereceğine dair şiddetli bir korkudan kaynaklandığı ifade edildi.

“SpaceX, büyük bir savaş eyleminin suç ortağı olacaktı”

Musk, ilk önce CNN'de yayımlanan Isaacson’un kitabındaki alıntılarla ilgili tartışmalara, kendisine ait X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Starlink uydularının Kırım üzerinde hiçbir zaman aktif hale getirilmediğini savunan Musk, “Starlink'in Sivastopol'a kadar etkinleştirilmesi için hükümet yetkililerinden acil bir talep geldi. Açıkça görülen niyet, demirli halde bulunan Rus filosunun çoğunu batırmaktı.” ifadesini kullandı.

Musk, alıntılardaki iddiaları doğrulayarak, “Eğer onların isteklerini kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı” şeklinde gerekçesini açıkladı.

“Ben nasıl bu savaşın içindeyim?”

Kitaptaki alıntılarda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Starlink uydularının Ukrayna tarafında Rus ordusuna karşı askeri operasyonlarında kullanılmaya başlanması üzerine Musk’ın Isaacson’a “Ben nasıl bu savaşın içindeyim?” şeklinde sorarak, endişelerini dile getirdiği iddia edildi.

Musk’ın, Isaacson’a, “Starlink'in savaşlara bulaşması amaçlanmamıştı. İnsanların Netflix izleyebilmesi, rahatlayabilmesi, okul için internete girebilmesi ve drone saldırıları yerine barışçıl güzel şeyler yapabilmesi içindi” dediği ifade edildi.

Isaacson’a göre Musk, Ukraynalı yetkililere, üretilen denizaltı insansız hava araçlarının tasarımından etkilendiğini ancak söz konusu saldırı planı ile Ukrayna'nın "artık çok ileri gittiğini ve stratejik yenilgiye davetiye çıkardığını" belirterek, Kırım için uydu kapsama alanını tekrar açmayacağını söyledi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı ilk günlerde artan bir şekilde Ukrayna’ya uydu iletişim desteği sağlayan Starlink’in, halen Ukrayna ordusunun yanı sıra ülkedeki hastane ve diğer sivil alanlarda kullanılan 42 binden fazla uydu terminalinin bulunduğu kaydediliyor.