Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, 2024 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Toplamda 57,4 milyar TL tutarındaki ikramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

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Emekli İkramiyesi Ödeme Takvimi

Bakanlık tarafından belirlenen ödeme takvimi şu şekilde:

  • SSK emeklileri: 31 Mayıs’tan itibaren

  • Bağ-Kur emeklileri: 3 Haziran

  • Emekli Sandığı emeklileri: 4 Haziran

Her bir emekli, 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

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Kimler Bayram İkramiyesi Alabilecek?

  • SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

  • Vefat eden emeklilerin dul ve yetimleri (hisse oranlarına göre)

  • Malullük, ölüm ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar

  • 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı alan hak sahipleri

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Emekli İkramiyesi Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

İkramiyeler, belirlenen tarihlerde TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılacak. Ödemeler, e-Devlet sistemi üzerinden de takip edilebilecek.