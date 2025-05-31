Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, 2024 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Toplamda 57,4 milyar TL tutarındaki ikramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
Emekli İkramiyesi Ödeme Takvimi
Bakanlık tarafından belirlenen ödeme takvimi şu şekilde:
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SSK emeklileri: 31 Mayıs’tan itibaren
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Bağ-Kur emeklileri: 3 Haziran
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Emekli Sandığı emeklileri: 4 Haziran
Her bir emekli, 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak.
Kimler Bayram İkramiyesi Alabilecek?
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
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Vefat eden emeklilerin dul ve yetimleri (hisse oranlarına göre)
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Malullük, ölüm ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar
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65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı alan hak sahipleri
Emekli İkramiyesi Ne Zaman Hesaplara Geçecek?
İkramiyeler, belirlenen tarihlerde TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılacak. Ödemeler, e-Devlet sistemi üzerinden de takip edilebilecek.