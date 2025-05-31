Emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, 2024 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Toplamda 57,4 milyar TL tutarındaki ikramiyeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Emekli İkramiyesi Ödeme Takvimi

Bakanlık tarafından belirlenen ödeme takvimi şu şekilde:

SSK emeklileri: 31 Mayıs’tan itibaren

Bağ-Kur emeklileri: 3 Haziran

Emekli Sandığı emeklileri: 4 Haziran

Her bir emekli, 3.000 TL bayram ikramiyesi alacak.

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilecek?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Vefat eden emeklilerin dul ve yetimleri (hisse oranlarına göre)

Malullük, ölüm ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar

65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı alan hak sahipleri

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Hesaplara Geçecek?

İkramiyeler, belirlenen tarihlerde TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılacak. Ödemeler, e-Devlet sistemi üzerinden de takip edilebilecek.