Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğretmenlik yapan Emine Erdinç, kaleme aldığı "Mavi Düşleri Olan Kozalak" adlı çocuk kitabı ile Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap Ve Kültür Fuarı’nda yerini aldı.

Papatyam Anaokulu öğretmeni Emine Erdinç, Çocukların hayal dünyasını süsleyen sevgi, güven ve arkadaşlık duygularını besleyen hikâye kitabı ile okurlarıyla buluştu.

Okurlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan emine öğretmen, burada minik okurlarına çeşitli ikramlarda bulunarak onların hikâye kitabı ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı.

Anaokulu Öğretmeni Emine Erdinç, duygularını Aksu Haber’e anlattı.