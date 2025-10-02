Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim programları yürütüyor.

26 Eylül 2025’te gerçekleştirilen ilk eğitimde, İsmail Kurtul İlköğretim Okulu’ndan 45 öğrenci ve 2 öğretmen, Trafik Eğitim Parkı’nda ağırlanarak hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi aldı. Öğrencilere, kırmızı ışık ve yaya önceliği, güvenli geçiş alanları, servis ve toplu taşıma araçlarına güvenli binme-inme kuralları ile trafikte saygılı davranışlar anlatıldı. Eğitim sonunda çocuklara kırmızı düdük, balon ve Trafik Dedektifleri kartı hediye edildi.

30 Eylül 2025’te ise kapsam genişletildi. Onikişubat Belediyesi EXPO alanında düzenlenen Okul Öncesi Farkındalık Etkinlikleri çerçevesinde, 450 öğrenci ve 20 öğretmen aynı eğitimlerden geçti. Bu etkinlik sonunda öğrencilere 500 balon ve 500 kırmızı düdük dağıtılarak trafik bilincine dair farkındalık pekiştirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerle çocuklara trafikte sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, yıl boyunca eğitimlerin farklı okullarda da süreceğini açıkladı. Program, öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri trafik risklerine karşı hazırlıklı olmalarını ve doğru davranış geliştirmelerini amaçlıyor.