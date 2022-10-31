İlçesini ‘sporcu merkezi’ne dönüştürme hedefi doğrultusunda sportif ve kültürel etkinliklerine hız veren Onikişubat Belediyesi, 2. Onikişubat Liselerarası Basketbol Cumhuriyet Turnuvası’nı da başarıyla tamamladı. Ödül töreninde konuşan Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız bütün tesisler sizin emrinizde” dedi.

Kültürel ve sportif etkinliklerine ara vermeden devam eden Onikişubat Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan liselerin basketbol takımlarının katıldığı muhteşem bir turnuvayı daha başarıyla noktaladı.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Onikişubat Liselerarası Basketbol Cumhuriyet Turnuvası’nı ilçe genelindeki liselerden 29 takım katılırken, 400 sporcu takımlarını dereceye girdirebilmek için kıyasıya yarıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği de turnuvanın diğer paydaşı oldu.

Liselerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva da oynanan maçlar adeta basketbol şölenine dönerken, dereceye giren takım ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Turnuvanın final müsabakalarına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da katıldı.

Kızlarda, Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Şehit Cemil Kaçmaz Anadolu Lisesi ikinci, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi üçüncü, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi birinci, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam-Hatip Lisesi ikinci, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi üçüncü ve Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi dördüncü oldu.