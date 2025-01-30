Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda aslan payını enerji projeleri aldı. Afşin-Elbistan B Termik Santrali ile kömür sahalarının susuzlaştırılması gibi projeler için toplam 725 milyon TL ödenek ayrıldı. En fazla ödenek ise doğu drenaj kanalı için ayrıldı. 11 kilometre uzunluğundaki drenaj kanalının 2025 yılı ödeneği 400 milyon TL oldu.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin doğal gaz dönüşümü projesine de 31 milyon TL ödenek tahsis edildi. Yine Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin, 388 milyon TL bütçeli bakım onarım çalışmaları da 2025 Yılı Yatırım Programı’nda yer aldı.

Bugüne kadar 194 milyon TL harcama yapılan projeye, 2025 yılında aynı miktarda ödenek ayrıldı. Bu santralin kömür nakil hatları ve bant yollarının bakımı için de 100 milyon TL ödenek tahsisi gerçekleştirildi. Böylece, enerji projeleri için toplam 725 milyon TL kaynak ayrılmış oldu. Çöllolar Kömür Sahası’nın işletmeye alınması için tahsis edilen 1 milyar 151 milyon lira ile toplam rakam 1 milyar 876 milyon liraya ulaşıyor.