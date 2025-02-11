Andırın ilçesinde, engelli çobanı darp edip kameraya çektikleri gerekçesi ile cezaevine konulan ve ilk duruşmada tahliye edilen kız kardeşler, yeniden tutuklandı.

Çobanlık yapan Nail Yener hayvanları otlatırken yanına M.G. ve kız kardeşi S.G. geldi. Kardeşler, Yener'den kendilerine içki almasını istedi.

Olumsuz cevap alan kardeşlerden S.G, Yener'i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. Kız kardeşi de cep telefonuyla kayda aldı. Engelli çoban, kendisini darp eden kız kardeşlerden şikayetçi olunca gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine kondu.

Kız kardeşler hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada Nail Yener, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtip, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Hakim, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak sanıkların tahliyesine karar verdi. Andırın Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine, Andırın Asliye Ceza Mahkemesinde resen yapılan duruşmada, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmedilerek sanıkların tutuklanmalarına karar verildi.