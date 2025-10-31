2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre; engelli bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştırmak amacıyla engellilere yönelik hizmetlerde düzenleme yapılacak.

Gündüzlü Bakım Merkezleri Yaygınlaştırılacak

Engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak hizmet veren gündüzlü bakım merkezleri ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bu merkezlerin mevzuat altyapısı tamamlanarak, bakım hizmetlerinin etkinliği artırılacak.

Ayrıca, geçici misafir bakım hizmetlerinin kapsamı genişletilerek, ailelere de destek sağlanacak.

Aktif Yaşam Merkezleri Yeniden Tanımlanıyor

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek amacıyla aktif yaşam merkezleri yeniden yapılandırılacak.

Bu merkezlerde sosyal, kültürel, eğitimsel ve sportif etkinlikler düzenlenerek, bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif rol alması sağlanacak.

Ailelere Travma Odaklı Eğitim Verilecek

Ailelere yönelik travma odaklı eğitim programları da hayata geçirilecek. Özellikle erken çocukluk döneminden itibaren özel eğitime yönlendirme ve destek süreçleri konusunda farkındalık artırılacak.

Engelli İstihdamında Yeni Düzenlemeler

İstihdam alanında, engelli bireylere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla işverenlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Engelli çalıştırma yükümlülüğünü izlemeyi kolaylaştıracak Çalışma Bildirim Sistemi devreye alınarak bürokratik işlemler azaltılacak.

Engellilik Verileri Dijital Ortamda Güçlendirilecek

Ayrıca, Ulusal Engelliler Veri Tabanı ve E-Rapor Platformu geliştirilecek. Böylece, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güncel ve güvenilir engellilik verileri üretilerek politika geliştirme süreçlerinde kullanılacak.

Bu adımlar, Türkiye’de engelli bireylerin daha erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir toplumsal yaşamda yer almasını hedefliyor.