Depremin Yıkıcı Etkisi İle Birlikte Binlerce Araç Da Enkaz Altında Kaldı. Tonlarca Moloz Ve Enkaz Yığını İçerisinde Birçok Araç Kullanılamaz Hale Geldi.

Kaskosu Olmayan Hasarlı Araçlar Sahipleri Veya Varisleri Tarafından Satılarak Aracın Kullanılabilecek Olan Parçaları Ayrıştırılarak Geri Dönüşüme Kazandırılıyor Ve Sağlam Olan Parçalar Satılıyor.

Sağlam Olan Parçalarda Ayrıştırıldıktan Sonra Aracın Geri Kalan Kısmı Preslenerek Geri Dönüşüme Gönderiliyor.

Uzun Yıllardır Sanayide Çıkma Oto Yedek Parça İşiyle Uğraşan Derviş Çetinkaya Depremzede Araçların Kendilerine Geliş Sürecini Ve Daha Sonrasında Yaptıkları İşlemi Aksu Haber’e Paylaştı.

