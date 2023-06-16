6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemiş dükkanındaki ayçiçeği tohumları enkaza karıştı.



Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde üzerinde yürüyen vatandaşların dikkatini çekiyor.



Caddede telefon bayisi olan Yahya Erden, Deprem öncesi dükkanlarının yanında kuruyemişçi olduğunu depremin ardından ayçiçeklerinin açmasının kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Cadde üzerinde kebapçılık yapan Mehmet Durna da caddedeki dükkanların ilk depremde yıkıldığını hatırlattı.



Vatandaşlardan Emine Ay ise ayçiçeklerini görünce çok üzüldüğünü söyledi