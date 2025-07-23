Yeni IBAN’ınızı Mutlaka Paylaşın!

Enpara, müşterilerine “Yeni IBAN’ınızı düzenli para gönderen kişi ve kurumlarla vakit kaybetmeden paylaşın” uyarısında bulundu. Aksi halde:

🚫 Eski IBAN’a yapılan EFT/SWIFT’ler iade edilebilir.

🔄 Ancak önceden cep şubeden verilecek talimatla, QNB Bank 90 gün boyunca bu işlemleri otomatik ve ücretsiz olarak yeni hesabınıza aktaracak.

📱 Talimatlar, devirden yaklaşık 1 ay önce Enpara cep şube üzerinden verilebilecek.

Önemli Notlar: