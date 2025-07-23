Yeni IBAN’ınızı Mutlaka Paylaşın!
Enpara, müşterilerine “Yeni IBAN’ınızı düzenli para gönderen kişi ve kurumlarla vakit kaybetmeden paylaşın” uyarısında bulundu. Aksi halde:
🚫 Eski IBAN’a yapılan EFT/SWIFT’ler iade edilebilir.
🔄 Ancak önceden cep şubeden verilecek talimatla, QNB Bank 90 gün boyunca bu işlemleri otomatik ve ücretsiz olarak yeni hesabınıza aktaracak.
📱 Talimatlar, devirden yaklaşık 1 ay önce Enpara cep şube üzerinden verilebilecek.
Önemli Notlar:
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FAST ve havale işlemlerinde eski IBAN’a gönderim otomatik reddedilecek.
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Bu nedenle talimat sadece EFT ve SWIFT işlemleri için geçerli olacak.