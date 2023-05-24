Erdoğan, Unutmayın, 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP genel Başkanı değildir, rehavettir" ifadelerini kullandı.

Önümüzde sayılı günler var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Oyumuzu kullanacağız irademizi göstereceğiz. Eşimizin dostumuzun da sandığa gitmesini sağlayacağız. Olmazsa olmaz sandık. Sandıkta da Allah’ın izniyle zafere yürüyeceğiz.

28 Mayıs’ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, nasıl olsa kazandık demektir. Keçiörenli komşularımdan bu sefer rekor beklediğimin altını çiziyorum. Beni mahcup etmeyeceğinizi çok iyi biliyorum.

14 Mayıs günü demokrasimiz adına çok başarılı bir sınav verdik. Milletimiz adeta sandığa akın etti. Farklı mecralarda yürütülen haysiyet cellatlarına rağmen millet görüşünü özgürce yansıttı.