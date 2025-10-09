Erdoğan, uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyleyerek "Bugün de imzalar atıldı. Şarm El Şeyh’de yürütülen, Türkiye olarak katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"AMACIMIZ SOYKIRIMIN DURMASI"

Bundan sonra acil olarak insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması büyük önem arz ediyor. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir." diye konuştu.

"MADDELERİN UYGULANMASINI HARFİYEN TAKİP EDECEĞİZ"

"Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde, Türkiye olarak biz de yer alacağız." diyen Erdoğan, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin uygulanmasını harfiyen takip edeceklerini ifade etti.

"İMAR FAALİYETLERİNE DESTEK OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı, Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacaklarının da altını çizdi.