Yumaklı, bu yıl etkinliğin ana temasının ormanlar olduğunu ve sergiden elde edilecek gelirin "yeşil vatan" projelerine aktarılacağını belirtti.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumun toprağa kazandırıldığını söyleyen Yumaklı, orman varlığının ülke topraklarının yüzde 30’unu kapsadığını ve 2030’a kadar bu sayının 10 milyara çıkmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yumaklı ayrıca su ve sulama alanında 11 bin projeye imza atıldığını, 3,4 trilyonluk yatırım yapıldığını, 1802 baraj ve gölet inşa edildiğini bildirdi. İçme ve kullanma suyunu karşılamak için içme suyu tesislerinin hizmete alındığını belirten Yumaklı, yer altı barajları konusunda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yumaklı, "Hem vatandaşlarımızın hem de kurum ve kuruluşlarımızın yeşil vatana katkı sunmasını bütün toplumun huzuruna sunmak adına yeşil vatan seferberliği başlatacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Yeşil vatan için olduğu kadar mavi vatan için de önemli mesai harcıyoruz. Tüm bu çalışmaları suyun her damlasına sahip çıkan, sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise serginin bu yıl orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesine adandığını söyledi. Sergiden elde edilecek gelirlerin Hatay’daki yangın bölgesinde hatıra ormanı oluşturmak için kullanılacağını belirten Balta, bölge müdürlüklerini temsilen 26 fidan dikip günün anısını somutlaştırarak, bunu gelecek nesillere taşıyacaklarını söyledi.