Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "KAMP+" konsepti kapsamında, bu yıl Bursa Karacaali Gençlik Kampı’nda düzenlenecek olan "KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı" için başvurular başladı. TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilecek kamp, gençlere uzay araştırmaları, bilimsel gelişmeler ve havacılık teknolojileri hakkında kapsamlı bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlıyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "KAMP+" programı kapsamında bugüne kadar birçok farklı alanda kamplar düzenlendi. Daha önce Küresel Kalkınma Kampı, Çevre Kampı, Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı, Dezenformasyonla Mücadele Kampı ve Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Şimdi ise havacılık ve uzay alanına odaklanan bu yeni kamp ile gençlerin bu kritik ve hızla gelişen sektöre ilgisi artırılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından 18-29 yaş arası gençlerin katılımına açık olan kamp için 400 kişi seçilecek. Seçilen katılımcılar, kamp süresince uzay araştırmaları ve havacılıkla ilgili bilimsel atölyeler, sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetlerle dolu zengin bir programla buluşacak.

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek masrafları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Başvurular 17 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Uzay ve havacılık teknolojilerine meraklı gençler için eşsiz bir fırsat sunan bu program, kariyer planlamasında da önemli bir adım olacak.

