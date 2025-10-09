Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Özellikle grip virüsünün (influenza) bu dönemde yaygınlaşmasıyla grip aşısının, özellikle risk grupları için hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Grip hastalığı sağlıklı bireylerde genellikle basit geçebilirken, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarda zatürre ve ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Geçmişte büyük can kayıplarına neden olan İspanyol gribi, hastalığın ciddiyetini ortaya koyuyor. Grip aşısı ise koruyucu ve önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 6 aylıktan büyük herkesin grip aşısı olmasını öneriyor. Özellikle 2 yaş altı bebekler, 65 yaş üzeri yaşlılar, kronik kalp, böbrek, akciğer hastaları, diyabetliler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların mutlaka her yıl aşı yaptırması gerekiyor.

Aşı karşıtı bilgilendirmelere de dikkat çekiliyor. Grip aşılarının yan etkilerinin hastalığı geçirmekle karşılaştırılamayacak kadar az olduğu belirtiliyor. Grip aşısı olmak isteyenler aile hekimlerine başvurabilirken, risk gruplarına yönelik ücretsiz aşılama sağlık merkezlerinde reçete ile yapılabiliyor. Aşının ideal uygulama dönemi Ekim ortası ile sonu arasında olsa da, hastalık sezonu devam ettiği sürece aşı yaptırmak mümkün.

Sadece aşı değil, günlük hayatta alınacak bazı basit önlemler de hastalıklardan korunmada etkili oluyor. Hasta kişilerin kalabalık ortamlardan uzak durması, özellikle okul çağındaki çocukların hastayken okula gönderilmemesi önem taşıyor. Ayrıca, öksürme ve hapşırma sırasında maske kullanımı, kağıt mendil ya da kolun iç kısmına doğru kapatma alışkanlığı virüsün yayılmasını önlüyor.

El hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor çünkü ellerimizle yüzümüze temas etmek virüsün bulaşmasına neden oluyor. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz ise bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.