Türkiye, yerli 5G teknolojileri geliştirip bunları dünya pazarına sunan önemli bir merkez olmayı hedefliyor. Bu teknoloji, yüksek hız, kapasite ve verimlilik sağlayarak birçok alanda büyük değişikliklere yol açacak.

Bu amaçla önemli bir adım Teknopark İstanbul’da atılıyor. ULAK Haberleşme AŞ, Türkiye’nin ilk 5G laboratuvarını burada kurmak için çalışmalarını başlattı.

5G Teknolojisi Türkiye için Neden Önemli?

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, 5G teknolojisinin sadece internet hızını artıran bir yenilik olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin veri güvenliği ve siber alanda bağımsızlığını sağlamada kritik bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye’nin 5G teknolojisini dış kaynaklara bağlı kalmadan, yerli baz istasyonları, ağ bileşenleri, yazılımlar ve güvenlik çözümleriyle geliştirme hedefinde olduğunu belirtti.

Türkiye’nin İlk 5G Laboratuvarı Ne İşe Yarayacak?

ULAK Haberleşme AŞ tarafından kurulacak bu laboratuvarda, milli baz istasyonları ve çekirdek ağ çözümleri gerçek zamanlı olarak test edilecek. Bu laboratuvar, savunma, iletişim, Nesnelerin İnterneti (IoT), radar ve yapay zeka gibi farklı alanlardaki uygulamalarla entegre şekilde çalışacak.

5G milli iletişim altyapısının temel yapı taşı ve girişimcilik ekosistemini güçlendiren önemli bir unsur. Teknopark İstanbul, böylece 5G tabanlı sistemlerin gerçek zamanlı olarak denenebileceği bir merkez haline gelecek.

5G’nin Sağlayacağı Avantajlar Neler?

Akyol, 5G teknolojisinin özellikle savunma sanayisinde önemli yenilikler getireceğini söyledi. Komuta-kontrol sistemleri, insansız hava ve kara araçları, radar ağları ve taktik haberleşme gibi alanlarda 5G’nin gecikmesiz iletişim ve yüksek güvenlik gibi özellikleriyle büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Bu teknoloji sayesinde hem veri işleme kapasitesi artacak hem de projelerin ticarileşme hızı yükselecek.