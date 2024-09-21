Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, bölgesel ve küresel meselelere dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılardan, Türkiye'nin milli teknoloji atılımlarına kadar çeşitli konulara değindi.

Erdoğan, İsrail'in Lübnan'da iletişim cihazlarını hedef alarak yaptığı saldırıları kınadı ve bu saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurguladı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknolojilere yaptığı yatırımların önemine dikkat çekerek, bu adımların ülkenin stratejik bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade etti.