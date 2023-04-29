Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, festival alanındaki katılımcılara ve Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Devleti ve TOKİ Ortak Projesinin Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile hitap etti.

Değerli kardeşim İlham bey, işin başından itibaren malum Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizimle oldu. O da yetmedi daha sonra İlham kardeşim, Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdi. Bununla birlikte gerek orada okulu ile camisi ile yurdu ile ve birçok konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdik. Şimdi bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız.