Özellikle erik ve çağla, cep yakan fiyatlarına rağmen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tezgahları süsleyen bu meyveler, tadımlık olarak tercih edilse de, hem lezzeti hem de görselliğiyle yaz mevsiminin gelişini kutlatıyor. Satıcılar, çeşit olması bakımında bu meyvelere yer verdiklerini belirterek ilerleyen günlerde ürünlerin bollaşacağını ve fiyatının da düşeceğini vurguluyor.

Havaların ısınmasıyla beraber, tezgahlarda ürün çeşitliliğinin artması, mevsimsel değişimin güzelliğini de yansıtıyor. Taze meyvelerin cazip renkleri, hem tüketicilere görsel bir şölen sunarken hem de sağlıklı yaşamı destekleyen besin değerleriyle öne çıkıyor.