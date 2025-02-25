Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Verenel Derneği Ömer Faruk Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılış programına Safa Vakfı ve Verenel Derneği Genel Başkanı Mehmet Kalkan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Vali Yardımcısı Emre Cebeci, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Törende yapılan konuşmalarda caminin, bölge halkı için önemli bir ihtiyaç olduğu vurgulanarak yapımında emeği geçenlere teşekkür edildi. Açılış, dualarla gerçekleşirken vatandaşlar, caminin ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadı.

Caminin, bölge halkına hayırlı olacağı ve önemli bir buluşma noktası olacağı ifade edildi.