Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çalışan Doktor Ertunga Takçı'nın eşi bir anda rahatsızlandı.

Eşini apar topar hastaneye götüren Takçı, bu esnada kalp krizi geçirdi.

Doktor kurtarılamadı

Tedavi altına alınan Takçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doktor Ertunga Takçı'nın cansız bedeni, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine götürüldü.

Memleketinde defnedildi

Takçı’nın Suçatı köyünde kılınan cenaze namazından sonra burada defnedildiği bildirildi.

Bu arada, Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk ise yayımladığı mesajında, “İlimize bağlı Başharık Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Ertunga Takçı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesinin, sağlık camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.