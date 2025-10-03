Vefat eden 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

Şendiller'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Abdülhamit Han Camisi'ne getirildi.

Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na getirilen Şendiller'in cenazesi, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şendiller ailesinin yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.