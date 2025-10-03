Kahramanmaraş’ta 2005 yılında kaybolan iki kız kardeşe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada yeni bir duruşma yapıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan iki sanık ise duruşmaya katılmadı.

Kayıp başvurularını yeniden değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, iki kardeşin hayatını kaybettiği ve cenazelerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisindeki bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisine ulaşmıştı. Yapılan kazıda iki kişiye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu.

Soruşturma sürecinde, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli’nin, kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan Yediminareli ve kuzeni Mevlüt Doğan tutuklanmış, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen bağ evinin sahibi A.K., sanık Yediminareli’nin bir süreliğine evde kalmak istediğini, kendisinin de buna izin vererek anahtarı teslim ettiğini belirtti. Tanık, yaşanan gelişmelerin kendisi için de büyük bir şaşkınlık yarattığını ifade etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların “birden fazla kişiyi aynı sebeple tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 8 Ocak 2026 tarihine erteledi.