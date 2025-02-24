Ramazan heyecanı yaşanan vatandaşlara, "Eski Ramazanlar nasıldı?" sorusunu yönelttiğimizde, geçmişe duyulan özlem dikkat çekti.

Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar, geçmişte Ramazanların çok daha farklı ve manevi bir atmosferde yaşandığını ifade etti. Kimileri teravih namazlarının ve cami cemaatinin daha kalabalık olduğunu söylerken, kimileri geleneklerin daha canlı yaşandığını, iftar sofralarının daha kalabalık olduğunu ve komşuluk ilişkilerinin daha güçlü olduğunu belirtti.

Eski Ramazanlara özlem, toplumsal birlikteliğin ve paylaşım ruhunun önemini bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşlar, bu Ramazan ayında da aynı manevi atmosferin yeniden canlanmasını umut ediyor.