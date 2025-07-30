Süre Daha Önce Üç Kez Uzatılmıştı

Yenileme süresi daha önce vatandaşların mağdur olmaması için üç kez uzatıldı. Son olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla süre 31 Temmuz 2025’e kadar ertelenmişti.

1 Ağustos’tan Sonra Ücret 7 Bin 438 TL’ye Yükselecek

Şu an ehliyet yenileme bedeli sadece 15 TL. Ancak bu işlem 1 Ağustos 2025 itibarıyla yapılmak istenirse B sınıfı sürücü belgesi için ücret 7.438 TL olacak. Ayrıca eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.

Randevusuz Gelenler Yoğunluk Nedeniyle Zorlanıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, işlemlerin son güne bırakılmaması için sık sık uyarılarda bulunmuştu. Ancak buna rağmen çok sayıda vatandaş son iki günde müdürlüklerin yolunu tuttu. Görevli personel, yoğunluğa rağmen işlemleri hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyor.

Vatandaşlardan Sürece Yönelik Yorumlar

Ehliyetini son günlerde yenileyen Kadir Şen, “Randevulu geldim, 10 dakikada işlemim tamamlandı” dedi. Bir başka vatandaş Ebru Kızılyer ise işlemlerin son güne kalmasını “mecburiyetten dolayı” olarak değerlendirdi.

8 Ayda Yaklaşık 3 Milyon Ehliyet Yenilendi

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgelerine geçiş başlatılmıştı. 28 Temmuz 2025 itibarıyla son 8 ayda yaklaşık 2 milyon 930 bin kişi ehliyetini yeniledi. Ancak halen 2 milyon 482 bin 461 kişi eski tip ehliyetini yenilemedi.