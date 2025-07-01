Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Hastanesi'nin açık otoparkında park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaf ve özel güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükselen Honda marka otomobili fark eden çevredeki esnaflar, yangın tüpleriyle olay yerine koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Alevlerin büyümesini önleyen esnaf, olası bir facianın önüne geçti.

Durumu fark eden KSÜ Hastanesi'nin özel güvenlik görevlileri ise çevrede güvenliği sağlayarak hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirdi. İtfaiye ekiplerinin sevk edilmesini sağlayan güvenlik görevlileri, aynı zamanda araç sahibine ulaşmak için çaba gösterdi.

Koordineli müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevredeki diğer araçlar zarar görmeden kurtarıldı. Otomobilin sahibi, duyarlı esnaf ve güvenlik personeline teşekkür etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedenine dair teknik değerlendirme yapılacağı öğrenildi.