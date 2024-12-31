Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Galericiler Sitesi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç de yer aldı.

Heyet, Galericiler Sitesi’ndeki esnafları tek tek ziyaret ederek hem sorunlarını dinledi hem de çözüm önerileri geliştirmek adına notlar aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam ediyoruz.

Yaşadığımız afetin ardından her alanda toparlanan bir Kahramanmaraş var.

Hem sürdürülen çalışmaları hemşehrilerimizle paylaşıyoruz, hem de vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinliyoruz.

Şehrimizi tüm hemşehrilerimizle birlikte ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.