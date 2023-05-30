Kahramanmaraş’ın En Eski Kuruluşlarından Fidan Kardeşler Lokantası, Yaşanan Depremin Ardından Hizmet Vermeye Devam Ediyor.

Deprem Öncesi Selçuk Sitesi’nde Hizmet Veren, Ağır Hasarlı Olması Dolayısıyla Yeni Yerine Yerleşen İşletme, Müşterilerini Birçok Yemek Çeşidi İle Ağırlıyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Fidan Kardeşler Lokantası işletmecisi Rukiye fidan, Esentepe Akdo arkasında hizmet vermeye devam ediyoruz, tüm vatandaşlarımızı yeni yerimize davet ediyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında fidan, “yaşanan felakette büyük ustamız Hacı Ahmet Fidan’ı kaybettik, bizler de onun bu mirasını yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



