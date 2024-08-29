Kahramanmaraş’ta düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, her geçen gün artan ilgiyle şehrin sosyal ve kültürel hayatına canlılık katmaya devam ediyor. Vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte fuar alanını doldururken, fuarda keyifli anlar yaşanıyor.

Fuar, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle dikkat çekerken, şehrin kültürel etkinliklerine önemli katkılar sağlıyor. Aksu Haber olarak fuar alanında esnaf ve vatandaşlarla yaptığımız röportajlarda, fuara dair duygu ve düşüncelerini sorduk. Katılımcılar, fuarın şehre getirdiği canlılıktan memnun olduklarını dile getirirken, esnaflar da yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya ve şehre renk katmaya devam ediyor.