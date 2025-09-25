Eşref Rüya 15. Bölüm Özeti

Eşref, hapisten çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Ancak bu defa Nisan için hayatın en zor sınavı başladı. Kardeşi Afra’yı kaybeden Nisan, büyük bir kederin içine düştü. Eşref, Nisan’ın yanında olmaya çalışsa da bu yakınlık, çevrelerindeki kişiler için tehdit unsuru olmaya devam etti.

  • Dinçer, Afra’nın sarsıcı ölümü sonrası intikam planını devreye soktu.

  • Kadir, kirli oyunlarını sürdürerek Eşref’i etkisiz hale getirmeye çalıştı.

  • Nisan, kardeşinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek için pes etmedi.

Eşref Rüya Son Bölümde Neler Oldu?

Eşref Rüya 15. Bölüm İzle – Tek Parça, Full HD

Eşref Rüya’nın 15. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Kaçıran veya tekrar izlemek isteyenler için Kanal D resmi internet sitesi ve dijital platformlarından full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izlenebiliyor.

Eşref Rüya Dizisi Ana Kadrosu

  • Çağatay Ulusoy

  • Demet Özdemir

  • Uluç Bayraktar (yönetmen)

  • Timur Savcı & Burak Sağyaşar (yapımcı)

  • Senaryo: Ethem Özışık & Lokman Maral