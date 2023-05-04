Depremden etkilenen 4 ildeki konteyner kentlerde çocukların moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, deprem psikolojisinden uzaklaşmaları için festivaller gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen kentlerdeki çocukların yaşadıklarını bir an olsun unutması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

AFAD tarafından oluşturulan konteyner kentlerde gerek devlet görevlileri gerekse sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çocukların yüzlerini güldürmek için çalışıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan bir oyuncak ve oyun firması da depremin ilk anından itibaren çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Festivalleri düzenleyen firmanın yetkilisi Sebahattin Temur, program kapsamında 11 ildeki 23 merkezde çocuklarla bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.