Henüz Kısa Bir Süre Önce Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Olarak Seçilen Mehmet Tekdemir Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü Ziyaret Ederek Üretimin Güçlendirilmesi Ve ithalatın Artırılması Üzerine Görüşmelerde Bulundular.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Tekdemir Başkan Gürbüz’e Teşekkürlerini İletti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz İse Elbistan’ın Kırmızı Et Üretimi Ve ithalatı Noktasında Önemli Bir Üretici Olduğuna Dikkat Çekti.