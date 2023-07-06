Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor. Noterler, satışı yapılacak gayrimenkule ilişkin tüm bilgileri kontrol edecek. Noterlerdeki gayrimenkul satışları randevu ile yapılacak.

Bugüne kadar sadece Tapu Müdürlüklerinden yapılan alım-satım işlemleri 4 Temmuz itibarıyla noterlerde de gerçekleştirilmeye başlandı.

Uygulamada, tapu harcı için belirlenen rakama ek noterlik ücreti de eklenerek işlem sırasında ödenecek.

Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.