Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor. Noterler, satışı yapılacak gayrimenkule ilişkin tüm bilgileri kontrol edecek. Noterlerdeki gayrimenkul satışları randevu ile yapılacak. 

TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı

Bugüne kadar sadece Tapu Müdürlüklerinden yapılan alım-satım işlemleri 4 Temmuz itibarıyla noterlerde de gerçekleştirilmeye başlandı.

Uygulamada, tapu harcı için belirlenen rakama ek noterlik ücreti de eklenerek işlem sırasında ödenecek.

Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. 