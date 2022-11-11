Karar ile bu cihazlardan son bir yıl içerisinde sinyal alınamaması durumunda pasife alınacak.

Cihazlar son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

Birçok kişinin akıllı telefonları çift SIM kart destekli. Alındığı gün itibariyle yalnızca tek SIM yuvası kullanılmış, yani 2. yuvaya 1 kez dahi SIM kart takılıp kullanılmamış ise tek SIM kartı bölgesine kartı takmak yeterli olacak.