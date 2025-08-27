Kahramanmaraş’ın Karacasu Mamaraş Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan olayda, evinin balkonundan düşen çocuk için adeta zamanla yarışıldı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan iş yerinin çatısına düşen çocuğu kurtarmak için çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma yürüterek yaralı çocuğu düştüğü yerden kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin başarılı operasyonunun ardından yaralı çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun sağlık durumunun hastanedeki tedavisinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.