Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında başvuru yapan genç çiftlere yönelik anlamlı bir eğitim programı düzenledi. Programın sonunda ise “Aile Yılı” çerçevesinde duygu dolu anların yaşandığı özel bir şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Dinleti boyunca Can Yücel’den Behçet Necatigil’e, Arif Nihat Asya’dan Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Sezai Karakoç’a kadar pek çok şairin aile temalı dizeleri katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şair Celalettin Cihat Ardıç’ın seslendirdiği şiirler büyük beğeni toplarken, ney sanatçısı Ayşe Ekiz’in ezgileri salona huzur kattı.

Programda söz ve müziği harmanlayarak etkinliğe anlam katan Şube Müdürü Dr. Mutlu Aslantürk’e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Bu özel etkinlik, genç çiftlere hem bilgi kazandırdı hem de aile kavramının manevi yönünü hissettirdi.