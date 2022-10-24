Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Pazarcık ilçesinde bulunan Evri Taşbiçme Mahallesi oldu. Ekipler, mahalleye ulaşım sağlayan 6 kilometre uzunluğundaki arterde tamamlanan temel öncesi hazırlıkların ardından sıcak asfalt uygulamalarına başladı. Mahallenin deforme yolu sıcak asfaltla baştan sona yenileniyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak mahallenin ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Evri Taşbiçme Mahalle Muhtarı Adem Akpolat, “Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz yoğun olarak kullanıldığı için deforme olmuştu. Ayrıca gerçekleştirilen altyapı çalışmaları da yolumuzun standardını düşürmüştü. Ulaşımda büyük sorunlar yaşıyorduk. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e arz ettik. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yolumuzun sıcak asfaltla yenilenmesine karar verildi. Şimdi de ekipler çalışıyor. Ulaşım sorunumuz Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşuyor. Başta Hayrettin Güngör Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.