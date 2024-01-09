23 ülkenin katıldığı Uluslararası EXPO 2023’e Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliği yapan Onikişubat Belediyesi, başta depremzede kent halkının rehabilitasyonunu önceleyen etkinlikleri düzenlerken, Kahramanmaraş’ın güçlü yönlerini tanıtma noktasında da tarihi bir sorumluluk alıyor.

Medeniyetler beşiği Kahramanmaraş’ın, Hitit, Asur, Makedon, Roma, Selçuklu, Dulkadirli ve Osmanlı’dan gelen özgün tatlarla harmanlanmış zengin mutfak kültürünü EXPO 2023’le dünyaya tanıtmayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 Kahramanmaraş Gastronomi Festivali’nin başlangıcını yapıyor.



Zengin coğrafyasında yetişen ürünlerin şekillendirdiği bir yapıya sahip olan Kahramanmaraş Mutfağı’nın kendine has zenginliklerle dolu nice yöresel tarifleri festival ile yaşatılırken, güçlü miras geleceğe aktarılacak.

Festivalde; çorbalarıyla, sebze ve et yemekleriyle, dolmalarıyla, sarmalarıyla, kavurmalarıyla, pilavlarıyla, bulgurlu köfteleriyle, çerezleriyle, çörekleriyle, börekleriyle, tatlılarıyla, hoşaflarıyla, şerbetleriyle ve dünya markası dondurmasıyla kentin lezzetleri damakları şenlendirecek.

Festival katılımcıları aynı zamanda Kahramanmaraş’ın yazdan kışa kıştan yaza geçiş süreçlerinde tutulan zahrasını, tarhanasını, dövmesini, biberini, salçasını, sebze kurularını, turşusunu, ilende reçellerini, şırasını, bulgurunu, peynirini kısacası tüm yöresel zenginliklerini deneyimleyebilecek.

Kahramanmaraş yemekleri yarışacak

EXPO 2023 Kahramanmaraş Gastronomi Festivali kapsamında Onikişubat Belediyesi ve İstiklal Üniversitesi iş birliğinde Yemek Yarışması da düzenlenecek. Yemek Yarışması’na başvurular 11 Ocak’a kadar alınacak.

Hünerli ellerin lezzetlerini konuşturacağı yarışmaya katılmak isteyen kadın ve erkek tüm yarışmacıların aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurması gerekmektedir.

Yarışma Kategorileri:

1- Yöresel Kahramanmaraş Yemekleri:

Geçmişten günümüze Kahramanmaraş'ta pişirilen yöresel yemeklerin en geleneksel şekilde ve orijinal reçeteye uygun olarak üretilmesi.

2- Coğrafi İşaretli Ürünler Teması ile Kahramanmaraş Mutfağı:

Kahramanmaraş Coğrafi işaretli ürünlerinden en az birinin öne çıkarıldığı tabakların hazırlanması)

3- İsrafsız Kahramanmaraş Mutfağı:

Kahramanmaraş Yemeklerinin tasarruf yönünü öne çıkaran tariflerin uygulanması, örneğin; bayat ekmek kullanımı, meyve- sebze kabukları kullanılan tabaklar ve sürdürülebilirlik amacına uygun reçeteler.

Katılım İçin Son Tarih ve Saat: 11 Ocak 2024 - 17.00

Başvurmak için görselde QR kodu okutun veya aşağıdaki linke tıklayın:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxmx1zFNkkXokf9mxOq_cPtt1lYldcVvzcvL06AJzpkge24g/viewform

