Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamak hem de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ile gençleri buluşturmanın hedeflendiği EXPO 2023 Gençlik Festivali son buldu.

Etkinliğin son gününde şarkıcı Sagopa Kajmer Kahramanmaraşlı Vatandaşlarla Buluştu.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği "Galiba", "Ben affetmem" ve "Toz taneleri" gibi sevilen şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Kajmer'in performansı hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Onikişubat Belediye Başkan Vekili Mustafa Evliya da etkinlikte Kajmer'e çiçek takdim etti.