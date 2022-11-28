En az 50 ülkenin katılımının hedeflendiği EXPO 2023 için geri sayım sürerken, davet ve tanıtım anlamında adeta atağa geçildi.

Bu kapsamda Güney Afrika ülkesi olan ZIMBABWE’den yetkileler, Kahramanmaraş’a gelerek alandaki çalışmaları yerinde inceleyip, katılım protokolünü imzaladı.

İlk olarak Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i makamında ziyaret eden heyet, EXPO 2023’te kuracakları bahçeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

ZIMBABWE yetkililerinden Bridget Nciniwe Makani ise “Başkan Mahçiçek’e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.