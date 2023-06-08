Sosyal Belediyeciliğin Öncü İsimlerinden Biri Olan Ve Birçok Başarılı Projeye İmza Atan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Kahramanmaraş’ta Faaliyet Gösterdiği Her Alanda Yüz Akı Olan Kipaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Aynı Zamanda Kmtso Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ve Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit’i Expo 2023 Sergi Alanı'nda Misafir Etti.

Başkan Mahçiçek Öksüz Buluntu Ve Beyit’e, Hem Kültürel Hem Sosyal Hem De Ekonomik Anlamda Şehre Değer Katacak Expo 2023 İle Hedefleri Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Başkan Mahçiçek 12 Ağustos'ta Açılacak Olan Expo 2023'ün, Yatırım Ve Destekleriyle Daha Anlamlı Olacağına İnanıyorum. Bu Süreçte Büyük Bir Dayanışma İçerisinde Ortak Değerlerimize Sahip Çıkarak Kahramanmaraş'ımızın Geleceğini Şekillendireceğiz İnşallah.

Davetimize İcabetleri Ve Destekleri İçin Sn. Hanefi Öksüz Ve Sn. Mustafa Buluntu'ya Teşekkür Ediyorum. İfadelerine Yer Verdi.