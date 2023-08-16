Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası EXPO 2023’ün katılımcı ülkelerinden biri olan Kore Cumhuriyeti’nden yetkililer Kahramanmaraş’a gelerek, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Kore Bahçesi hakkında Başkan Mahçiçek’ten bilgi alan Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Kee-Houng PARK ve Kültür Müşavirliği Koordinatörü Jung-Yeon LEE, Kore Cumhuriyeti olarak milli günlerini 30 Ağustos’ta EXPO 2023 Sergi Alanı’nda kutlayacaklarını duyurdu.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Kee-Houng PARK, 6 Şubat depremlerinden dolayı taziyelerini iletirken, depremzede vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de misafirlerine teşekkür ederek, Kore Cumhuriyeti’nin EXPO 2023’de yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ziyaretin ardından Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Kee-Houng PARK ve Kültür Müşavirliği Koordinatörü Jung-Yeon LEE, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal’ın rehberliğinde alanı gezdi.