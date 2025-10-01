🏀 Basketbolda “12 Dev Adam” Sahneyi Salladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Riga’da düzenlenen EuroBasket 2025 turnuvasında harika bir performans sergiledi. Grup aşamasını beş maçta beş galibiyetle lider tamamlayan milliler; İsveç’i, Polonya’yı, sonra da Yunanistan’ı mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Almanya ile kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu, ancak skoru 88‑83 kaybederek gümüş madalya ile turnuvayı tamamladılar.

Bu sonuçla, Türkiye basketbol tarihinde 2001’den sonra gelen ilk EuroBasket madalyasını tekrar kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da takımı kabul ederek başarılarını gururla karşıladı.

🏐 Voleybolda Tarihi Başarılar: Kadınlarda Dünya İkinciliği, Erkeklerde Rekor Derece

-Kadın Milli Voleybol Takımı (“Filenin Sultanları”)

Tayland’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda kadın milli takımımız tarih yazdı: grup aşamasını namağlup tamamladı, Slovenya, ABD ve Japonya’yı ardı ardına mağlup ederek finale yükseldi. Finalde İtalya ile karşılaştığı maç 5 sete uzadı ve maalesef 3‑2 kaybedildi. Ancak bu sonuçla ilk kez Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanıldı.

Kadın millilerimiz, bu dereceyle tarihinin en büyük başarısını elde etti.

-Erkek Milli Voleybol Takımı (“Filenin Efeleri”)

Erkek milli takımımız Filipinler’de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda unutulmaz bir performans sergiledi. Grup aşamasında yalnızca bir sete razı olarak 3’te 3 yapan milliler, son 16 turunda Hollanda’yı geçerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde dünya 1 numarası Polonya’ya mağlup oldular ancak turnuvayı 6. sırada tamamlayarak Türkiye voleybol tarihinde en iyi derecesini elde ettiler.

💪Milli güreşçilerimiz

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere üç madalya kazandı.

Kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş gümüş madalya,

50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz bronz madalya,

Grekoromen stil 77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz da bronz madalyayı boynuna taktı.

🏊🏻‍♀️Para yüzücü Defne Kurt tarihe geçti

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi bir başarı elde etti.

Paralimpik yüzücü, 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ile 100 metre sırtüstü kategorilerinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyona ve Avrupa rekorları da kıran Defne, 7 günde kazandığı 5 altın madalyayla Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Türkiye, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalyayla noktaladı.