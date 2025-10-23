Nikbinler, geleneksel Anadolu ezgilerini modern saykodelik rock ile harmanlayan ve Anatolian Psych Rock Lab bünyesinde üretim yapan bir müzik grubudur. 2014 yılında Serkan Selay tarafından kurulan grubun solisti Berika Karadağ'dır.

Halk ezgilerini modern bir anlayışla yeniden yorumlayan grup, "Nikbinlik" felsefesini müziklerine yansıtarak müziklerinde melankolik dokularla şiirsel bir atmosferi bir araya getirerek dinleyicilerine farklı bir deneyim sunmaktadır.

Nikbinlik ne demek?

"Nikbinlik" kelimesi, Türkçede "iyimserlik" veya "umutlu olma hali" anlamına gelir.

Yani, zor zamanlarda bile hayata ve geleceğe dair iyimserliği, umut ve direnci korumayı, pozitif enerji yaymayı amaçlayan bir anlayıştır. Grup, bu felsefeyle geleneksel Anadolu ezgilerini modern ve deneysel müzikle harmanlayarak, dinleyicilerine hem kültürel bir derinlik hem de moral veren bir mesaj iletmeyi hedefliyor.

"Eylülzede" 11 milyona ulaştı

Son dönemde "Eylülzede" adlı şarkılarıyla büyük ilgi gören Nikbinler, bu parçada geleneksel Alevi deyişlerini 1970'ler Anadolu rock etkileriyle harmanlamıştır. Şarkının sözleri Serkan Selay'a ait olup, 2014 yılında Uşak makamında bestelenmiş ve dijital platformlarda yayınlanmıştır.

Ancak 2025 yılının Eylül ve Ekim aylarında sosyal medyanın da etkisiyle viral hale gelmiştir. "Eylülzede", 2025 Ekim ayı itibarıyla YouTube'da 11 milyondan fazla izlenme alırken, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda da dinlenme sayıları hızla artmaktadır.

Nikbinler yapay zeka tarafından mı seslendiriliyor?

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda Nikbinler yapay zekâ ile ilişkilendirilmiş ve Nikbinler grubu yapay zeka mı sorusu gündeme gelmiştir ancak bu iddia gerçek dışıdır. Yapılan incelemeler sonucunda Nikbinler’in herhangi bir teknoloji projesiyle bağlantısının bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Albümleri ve popüler şarkıları