Yüksek rakımı ve zengin bitki örtüsüyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi, özellikle sonbahar mevsiminde adeta bir renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. Sarının, turuncunun ve kahverenginin tonlarıyla donanan ormanlık alanlar, mesire yerleri ve dağ köyleri, görenleri büyüleyen görsel bir şölen oluşturuyor.

Göksun’un geniş ormanları, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Özellikle sabah saatlerinde oluşan hafif sis, ağaçların üzerinde birer tabloyu andıran manzaralar sunuyor.

İlçenin doğal güzellikleri sadece doğaseverlere değil, aynı zamanda yöre halkına da huzur ve dinginlik kaynağı oluyor. Göksun’da yaşayanlar, bu mevsimde doğanın sunduğu benzersiz renklerin keyfini çıkarırken, stres ve şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşma fırsatı buluyor. Yerel halk, yıl boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraşırken sonbaharda doğanın bu muhteşem dönüşümünü izlemek için sık sık ormanlık alanlara ve mesire yerlerine gidiyor.

Yetkililer ise Göksun’un sonbaharda doğal turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. İlçeye olan ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını vurgulayan yetkililer, bu artışın bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağladığını ifade ediyor.