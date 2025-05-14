Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık iç mimar E.D. SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

Duruşmada, binanın müteahhidi Y.A.'nın rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadığı belirtildi. Katılan vekillerinin dilekçeleri alındıktan sonra, pastanenin iç mimarı tutuklu sanık E.D. suçlamaları kabul etmedi. E.D., dokuz buçuk aydır tutuklu olduğunu belirterek tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, duruşma başladıktan sonra avukatların beyanlarını aldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.D.'nin tutukluluğunun devamına, binanın fenni mesulü olan M.T.’nin adli kontrol kararının sürdürüleceğine, ayrıca savunması istenen S.K. ve M.P. hakkında yakalama emrinin infaz edilmesini beklemeye karar verdi.

Daha önceki duruşmada serbest bırakılan fenni mesul M.T.’nin duruşmadaki durumu değişmedi.

Duruşma, alınan beyanlar ve bilirkişi raporunun beklenmesi kararıyla 30 Eylül tarihine ertelendi.