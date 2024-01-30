Kahramanmaraş’ta Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü 12. sınıf öğrencileri, okulun laboratuvarında, başta sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve kolonya olmak üzere temizlik malzemesi üretimini yapıyor.

Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini laboratuvarda gerçekleştiren öğrenciler, aldıkları eğitimi pratiğe dökerek ürettikleri temizlik malzemelerini çevre iller başta olmak üzere şehirdeki birçok kurum ve kuruluşlara göndererek hem üretime hem de okulun döner sermayesine katkı sağlıyor.

“Eğitimden Üretime Marka Okul” sloganı ile yola çıkan öğrenci, öğretmen ve idarecilerin ürettikleri ürünler ise herkesi mutlu ediyor.

Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Huzeyfe Tahiroğlu, “Günlük 5-10 ton gibi üretim kapasitemiz var. 14 çeşit sıvı sabun, dezenfektan gibi temizlik ürünleri üretebiliyoruz. Son derece mutluyum bu konuda” dedi.

Kimya Teknolojisi Bölümü Alanı Bölüm Şefi Mehmet Özkan, “Kimya Teknolojisi Alanı olarak geçmişten bugüne kadar ihtiyaç duyduğumuz temizlik ürünlerini üretmek için müdürümüz aracılığı ile buraya güzel bir tesis kurduk.” ifadelerini kullandı.